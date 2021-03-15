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بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام نظيره فيتا كلوب، من أجل المنافسة بقوة على التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجاي.

خط الهجوم- محمد شريف.

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