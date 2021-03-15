ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من السبت.. هل يبدأ صيف 2021 مبكرا؟

بعد موجة من التقلبات الجوية التى شهدتها مصر على مدار الأسابيع القليلة الماضية، والتى شهدت هطول الأمطار، وتساقط الثلوج، على عدد من المدن والمحافظات، بدأت حالة الطقس فى التحسن تدريجيا، فى وقت يوشك فيه فصل الشتاء على الرحيل، ليبدأ فصل الربيع، يوم 21 مارس الحالى، وهو فصل انتقالى بين الشتاء والصيف، قد يشهد تذبذبا فى الأحوال الجوية وفى درجات الحرارة.



وعلى الرغم من عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، بعد الارتفاع الملحوظ الذى حققته، من يوم الإثنين الماضي حتى الأربعاء، ضمن الموجة الحارة التى شهدتها مصر، واالتى بلغت ذروتها الأربعاء الماضى، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية أعلنوا عن عودة الموجة الحارة مجددا، حيث تبدأ يوم السبت المقبل.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، وحتى يوم السبت 20 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الثلاثاء 16 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



يوم الأربعاء 17 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



- اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويتراوح ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.



يوم الخميس 18 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط ياح على مناطق من جنوب سيناء.



يوم الجمعة 19 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



اعتبارا من يوم السبت 20 مارس 2021، تشهد مصر ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين 8 إلى 9 درجات مئوية، ليسود طقس حار نهارا، بارد ليلا.



ويتساءل البعض عما إذا كان فصل الصيف سيبدأ مبكرا هذا العام، بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الموجة الحارة التى تبدأ السبت المقبل، لكن خبراء الأرصاد والأطباء حذروا من تخفيف الملابس مبكرا.



وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نهايات الفصول على مدار العام دائما ما تكون متقلبة بشكل كبير، كما أن فصل الشتاء بطبيعة الحال متقلب، ودائما ما تشهد أيامه الأخيرة اضطرابات فى حالة الطقس وفى الأحوال الجوية، إذ ترتفع درجات الحرارة وتنخفض بشكل ملحوظ.



وأوضح شاهين، فى تصريحات تلفزيونية، أن فصل الربيع سيبدأ يوم 21 مارس الحالى، وهو فصل انتقالى بين الشتاء والصيف، يشهد تذبذبات فى حالة الطقس بشكل كبير، وترتفع درجات الحرارة وتنخفض بشكل متذبذب أيضا.