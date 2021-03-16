تكلفتها 2.78 مليار جنيه.. تعرف على أبرز مشروعات جامعة السادات

تهتم الدولة المصرية إلى حد كبير بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إقامة مشروعات عدة، تتضمن تطوير الجامعات المصرية وكلياتها المختلفة.





وتبذل مصر جهودا مضنية، من أجل الارتقاء بالتعليم العالي، فى مختلف الكليات والمعاهد، والجامعات المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب الارتقاء بالبحث العلمي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمي، ونبوغ عدد من المصريين في المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدون سفراء لها في مختلف دول العالم.





وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، إن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.





ومن بين الجامعات التي يجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات بها، جامعة السادات.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " أبرز المشروعات الجارية بجامعة السادات، وتكلفتها الإجمالية.





- جارٍ إنشاء المبنى الإداري والفصول الدراسية بكليات السياحة والفنادق، والحقوق، والتربية، والتجارة، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة التقنية.





يقام المبنى الإداري على مساحة تبلغ 3500 فدان.





- جارٍ إنشاء مبنى المعامل، ومبنى المشرحة وملحقها بكلية الطب البيطري.





- يجري إنشاء سور الحرم الجامعي، ومبنى مدرجات كلية التربية للطفولة المبكرة، واستكمال إنشاء البنية التحتية، وإنشاء مبنى المدرجات المركزي، وتطوير وإنشاء ملاعب وصالات لكلية التربية الرياضية، بجانب تطوير وتأهيل المطبخ التعليمي وصالة الطعام بكلية السياحة والفنادق.





- تم الانتهاء من تأهيل عمارات الإسكان الطلابي.





- التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة السادات تبلغ نحو 2.78 مليار جنيه.









وتستهدف وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، كما تستهدف الوزارة أن تكون في مصر 100 جامعة بحلول عام 2030.





وتسعى الوزارة إلى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمناطق شرق بورسعيد، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والأقصر الجديدة "طيبة"، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، في إطار خطة تستهدف إيجاد مسار تعليمي جديد من التعليم الفني يوازي المسار الجامعي، ويساهم في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.



