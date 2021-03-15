لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»





وقالت قناة «لا سيستا» الإسبانية، أن لابورتا اتفق بشكل شبه نهائي مع مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، على ضمه موكله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويُعد هالاند هدفًا لكل من فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، والذين يسعون لضم اللاعب خلال ميركاتو صيف 2021.





وأشارت القناة إلى أن لابورتا وضع الخطوط العريضة مع رايولا وكيل هالاند على ضمه اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي.

فجرت تقارير إعلامية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اتفاق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني مع أولى صفقاته الصيفية التي ستنضم إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي.