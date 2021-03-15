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وزيرة الصناعة: 13 مجمعا جديدا في 12 محافظة لتوفير فرص عمل

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، للاستماع إلى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة عمل الوزارة، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.

من جانبها، قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة تحرص علي رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة، مؤكدة أن التوجه حاليا هو إتاحة فرص عمل من خلال المجمعات الصناعية.

وأشارت وزيرة الصناعة إلي الاهتمام بتوفير فرص عمل من خلال النشاط الصناعي والتجاري، متابعة: "نتعاون وننسق مع وزارة القوي العاملة، ويتم تخصيص عربيات متنقلة".

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم إنشاء عدد 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة، منها ما تم طرحه بالفعل، منها مجمع صناعي في الإسكندرية تم إعداد دراسة جدوي له، وتوصيل المرافق ويقف علي التشغيل، وغيره في محافظات أخري، وسيتم إرسال كل بيانات هذه المجمعات والوحدات التي تضمها، إلي اللجنة.

واستطردت: "أقمنا معرضا في أرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيه 400 عارض لمنتجات متميزة وبأسعار مناسبة، من سجاد ومنتجات يدوية وغيرها من منتجات متنوعة".

وتحدثت وزيرة الصناعة عن مبادرة "نورت بلدك"، لاستيعاب المصريين العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل لهم وإقامة مشروعات صغيرة لهم، وقالت: "استمارة نورت بلدك، أطلقتها وزارة الهجرة، لاستيعاب واحتواء العائدين من الخارج، لتوفير فرص عمل والتشجيع علي إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وننسق مع وزارتي الهجرة والتخطيط في هذا الصدد".

وتابعت جامع: "عقدنا عدة لقاءات مع بعض المصريين العائدين من الخارج، والبعض منهم تم عمل مشروعات لهم، ويتم التواصل معهم، وسيتم إرسال كل البيانات للجنة القوي العاملة"، مؤكدة أن الحكومة ترحب بأي مقترحات من أعضاء مجلس النواب لدعم وتعزيز هذه المبادرة.

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