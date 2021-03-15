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وزير المالية: لا يوجد بند في الموازنة للإنفاق على العاصمة الإدارية ومشروعاتها

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:36 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس السيسي منحاز للمواطنين وارتفاع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى توجيهات السيسي الدائمة بدعم المواطنين كلما أتيحت الفرصة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة حريصة على دعم الطبقة المتوسطة لأنها العمود الفقري للمجتمع.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن غير الخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم منحهم 13 % إلى جانب حافز إضافي مبلغ مقتطع.
وأكد أن التضخم 5 % والزيادة الحالية في الأجور 12% ولذا فإن الزيادة تعتبر حقيقية لأنها ضعف التضخم ومن ثم سوف يشعر بها المواطن.
ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص برنامج حافز مالي بـ 1.5 مليار جنيه للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن هناك توقعات بأن يصل عجز الموازنة إلى 6.6 %، بمعدل 490 مليار جنيه، موضحا أن العاملين بالمؤسسات الصحفية والقطاع العام له نظام مختلف عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن دعم الغاز والكهرباء مستمر بـ 10 مليارات جنيه، مؤكدا أن البرامج الخاصة بدعم الصناعة والصادرات سيكون لها أولوية في الموازنة الجديدة.

وأشار إلى زيادة الدعم المخصص للتعليم والصحة في الموازنة الجديدة، مؤكدا أن الموازنة الجديدة طموحة وتحاول السيطرة على آثار كورونا وتؤكد للمواطن أن الدولة معهم.

واستطرد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 200 مليار جنيه، مردفا أنه سيتم إعطاء التأمينات والمعاشات 180 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

وشدد على أنه لا يوجد بند في الموازنة للإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها، متابعا الخزانة العامة تأثرت كثيرا بسبب كورونا، لافتا إلى أن الإعلان عن حصيلة الضرائب سيكون نهاية الشهر الجاري.

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