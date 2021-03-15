Advertisements

الملك عبدالله: كل شخص قصر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين سيحاسَب

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن "كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين سيحاسب وفق نتائج التحقيق بحادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد".

 

وقال الملك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني يوم الاثنين، "رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط"، مشددا على أنه ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال.

 

وشدد العاهل الأردني خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

 

وأكد أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص.

 

ورفض الملك عبد الله الثاني الحديث الذي يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في المجتمع، مؤكدا أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.

 

وأعرب الملك عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشددا على أنهم سيتجاوزون الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى السلط الملك عبد الله العاهل الاردني

أخبار تهمك

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

القاطرة الفرنسية.. هدف ريال مدريد يحسم مصيره

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الغائبين عن برشلونة ضد هويسكا في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ أقل من ساعة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ يوم

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 17 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الترجي.. طالع التفاصيل

منذ ربع ساعة

قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب

منذ أقل من ساعة

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاهل الأردن متوعدًا "الخوارج": سنضرب بلا رحمة

العاهل الأردني: إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل

العاهل الأردني: لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية

مراسم استقبال رسمية للعاهل الأردني بقصر الاتحادية

كوشنر يبحث مع العاهل الأردني في عمان عملية السلام

للمرة الخامسة.. العاهل الأردني يزور اليوم كندا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

08:30 م

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

07:04 م

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار