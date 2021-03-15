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ياسين السقا يواصل تصوير "أحمس" بجانب عمرو يوسف

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يواصل الفنان ياسين احمد السقا تصوير دوره ضمن احداث مسلسل الملك احمس، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

حيث من المقرر ان يلعب دور الملك احمس في مرحلة الصغر، ليقتصر دوره علي الحلقات المبكره من العمل، بينما يلعب دور الملك احمس في مرحلة الشباب الفنان عمرو يوسف.

جاء اختيار ياسين احمد السقا بسبب احتياج الدور الي مهاره فائقه في ركوب الخيل، وهو ما تتطابق علي ابن الفنان أحمد السقا.

المسلسل بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: ﺗﺄﻟﻴﻒ: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.

العمل مستوحى من رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وقد رصدت الشركه المنتجه للعمل ميزانيه ضخمه حتي يخرج بالشكل اللائق بتاريخ مصر، حيث يعد العمل عودة للاعمال التاريخية التي توقفت مصر انتاجها خلال السنوات الماضية.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" فى شهر رمضان من عام 2018.

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الكلمات المفتاحية

ياسين السقا مسلسل احمس الملك أحمس

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