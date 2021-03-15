صلاح هاشم: العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف الدولة جنيه واحد

قال الدكتور محمد صلاح هاشم، عميد كلية العلوم الإدارية بكلية السادات، إن العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف الدولة جنيه واحد، حيث استغلت الدولة قطعة أرض في صحراء مصر الشاسعة وتحولها لعاصمة إدارية جديدة تلفت انتباه العالم بالكامل.



وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن اطلاق برنامج لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل، هو رسالة أن أبسط مواطن قادر على أن يتملك وحدة سكنية بأرخص سبل التمويل.



وأضاف عميد كلية العلوم الإدارية بكلية السادات، أن هذه المبادرة تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن متوسط وحدود الدخل.

