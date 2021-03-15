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هشام توفيق: مهمتنا نقل شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:01 م
هشام توفيق
هشام توفيق
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، لمناقشة أوضاع شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2019- 2020، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق.

من جانبه، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن أبرز أهداف الوزارة تنمية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام وإصلاح هياكلها التمويلية واستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها دون اللجوء إلى الاقتراض أو الاعتماد على الخزانة العامة للدولة، مشددا على أن "مهمتنا هى نقل شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح، ومنافسة شركات القطاع الخاص، قائلًا "أنا مش جاى أبيع".".

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في كلمته باجتماع اللجنة، أن أغلب الشركات لديها مديونيات ضخمة مُستحقة لجهات حكومية مثل شركات الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى مديونياتها لدى بنك الاستثمار القومى.

وأوضح الوزير هشام توفيق، أنه تمت تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضٍ غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكنى وتجارى ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، إضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها فى سبيل تطوير الشركات.

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