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سيامة كاهنين بإيبارشية ديرمواس

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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صلى نيافة الأنبا أغابيوس أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء بدير مواس (مقر المطرانية)، وبعد صلاة الصلح تمم نيافته طقس سيامة كاهنين للخدمة في الإيبارشية وهما الشماس مجدى فوزي باسم القس شاروبيم، والشماس عجايبي عاطف باسم القس ساروفيم.

ويقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرام بدلجا، التابع للإيبارشية.

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