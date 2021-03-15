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تجهيز سيارة كمركز تكنولوجي لتقديم الخدمات الحكومية لمواطني سوهاج..والمحافظ يكشف التفاصيل (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف طارق الفقي، محافظ سوهاج، تفاصيل تجهيز سيارة كمركز تكنولوجي يقدم الخدمات الحكومية لمواطني سوهاج.

وقال "الفقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن هذه التجربة ليست المرة الأولى ولكن سبقتها تجهيز سيارة في حي غرب، والآن يتم تطبيقها في حي شرق وذلك للتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية في هذه الأحياء.

وأضاف أنه تم تجهيز السيارة باثنين كمبيوتر يقوم بتقديم نفس خدمات المركز التكنولوجي ويتم تغيير مكانها في كل يوم عن طريق الكاش أو الدفع الرقمي، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على أغلب مراكز المحافظة تباعًا، حيث وصف هذه التجربة بأنها أكثر من رائعة.

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