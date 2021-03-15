زيدان يقر باعتراف مثير بشأن إمكانية عودة رونالدو إلى ريال مدريد

أثار الفرنسي زيدان مدرب فريق ريال مدريد، الجدل حول إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن الفريق في صيف 2018.









وقال زيدان:" هل شائعات عودة رونالدو صحيحة؟ نعم ، يمكن أن تكون صحيحة .. نحن نعرف من هو كريستيانو لكنه لاعب يوفنتوس وعلينا أن نحترم ذلك ".









وأضاف حيث قال:" كريستيانو يلعب لنادٍ آخر الآن، دعونا نرى ما سوف يحدث في المستقبل ".









وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صفقة بقيمة 120 مليون يورو في عام 2018، وينتهي عقده مع السيدة العجوز في يونيو 2022.



