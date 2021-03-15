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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الترجي.. طالع التفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيبدأ به مباراة الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمود جنش

وفي خط الدفاع.. أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش - عبدالله جمعة

وفي خط الوسط.. فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

وفي الهجوم.. حميد احداد

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا، برصيد نقطتين فقط، جمعهم من 3 مباريات.

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