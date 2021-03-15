تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، المشرف على الكرة، وشهد مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات، واكتشاف المواهب، بهدف تذليل العقبات أمام مديري الإدارات لتنفيذ جميع الخطط التي تم الاتفاق عليها قبل بداية الموسم.

وقال رئيس لجنة التخطيط إن الاجتماع شهد حضور خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، وعبد المنعم شطة، رئيس الأكاديميات، وفتحي مبروك، رئيس لجنة اكتشاف المواهب، وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق. وتم استعراض كافة الصعوبات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، والاستماع إلى وجهات النظر الخاصة بكل إدارة، وقدموا تقارير العمل عن الفترة السابقة مع مناقشة كافة المقترحات المقدمة من جانبهم.

وأشار صالح إلى أنه تم مناقشة خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، في احتياجات جميع الفرق التي تشارك في بطولات الجمهورية التابعة لاتحاد كرة القدم، وبحث التدعيمات اللازمة لبعض الفرق بسبب بعض النواقص الخاصة بإصابات اللاعبين أو الظروف التدريبية المختلفة، وتم تكليف فتحي مبروك، مدير إدارة اكتشاف المواهب، بترشيح عناصر جديدة لمختلف الفرق.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف جميع فرق الناشئين التي يتصدر أغلبها المسابقات التي تشارك فيها، كما تم استعراض الأسماء البارزة من اللاعبين الذين قد يتم تصعيدهم للفريق الأول لوضعهم تحت الملاحظة، من أجل تكوين صورة كاملة عنهم من الناحية الفنية والبدنية والسلوكية، وتقديم كافة المعلومات عنهم للفريق الأول.

وأكد رئيس لجنة التخطيط أنه تم مناقشة عبد المنعم شطة أيضًا في افتتاح فروع جديدة للأكاديميات بمناطق جديدة، وما يتطلب ذلك من ملاعب وأجهزة تدريبية وملابس، مؤكدًا أن هناك خطة لافتتاح أكاديميات جديدة في العديد من المناطق في مصر، والأمور تسير بشكل جيد.

وقال محسن صالح إنه تم استعراض ملف تسويق اللاعبين مع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، وتم طرح وجهات نظر جديدة في عملية انتقالات اللاعبين سواء كانوا المنضمين للنادي أو المطلوب إعارتهم أو فتح باب الاحتراف الخارجي أمامهم، وكيفية تطبيق هذه النظرية.