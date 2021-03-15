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سامح الصريطي يكشف عن دوره في الاختيار 2

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كشف الفنان القدير سامح الصريطي، عن بعض تفاصيل دوره في مسلسل " الاختيار ٢"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.

وعن الشخصية التي يجسدها وعما إذا كانت حقيقية قال "الصريطي ": أنا أتعامل مع الشخصية التى كتبها المؤلف بصرف النظر عما إذا كانت موجودة بالواقع أم لا ".

وأضاف "الصريطي" أنه لا يفضل الحديث عن أية شخصية يقوم بتمثيلها قبل عرضها على الجمهور، حتى لا يؤثر ذلك على استمتاع المشاهدين بالشخصية، وتابع: أشارك في المسلسل كضيف شرف في دور مؤثر فى الأحداث".

وعن الشكل الجديد الذي ظهر خلاله في برومو المسلسل، أوضح الصريطي أن الصورة الجديدة التى ظهر بها في البرومو يرجع الفضل فيها إلى المخرج بيتر ميمى والماكيير والكوافير والإستايلست.

وكان الفنان سامح الصريطي قد لفت الأنظار في البرومو الجديد لمسلسل "الاختيار ٢"، الذي كشفت عنه الشركة المنتجة أمس.


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سامح السريطي الاختيار 2

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