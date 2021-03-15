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نشأت الديهي: قرارات السيسي بزيادة المرتبات إعلان صريح بانحيازه للمواطن

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، حديث البعض عن أن زيادة المرتبات والأجور قد يقابلها زيادة في أسعار البترول والكهرباء.
 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن البعض يحاول تعكير صفو هذه القرارات والاصطياد في الماء العكر، مؤكدًا أن المواطن حجر الزاوية في كل ما تقوم به الحكومة المصرية.

وتابع، أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز والبترول، كما أن هناك خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال فترة زمنية محددة، ويتم زيادة الأسعار طبقًا للأسعار العالمية، موضحًا أن زيادة رواتب المواطنين يعني أنه سينفق بشكل جيد، بما يساهم في توفير فرص عمل لأخرين، كما أن مؤشراتنا الاقتصادية الجيدة مع اللمحة الرئاسية لتحسين رواتب جميع فئات المجتمع يؤكد أننا مقدمين على مرحلة يجني خلالها المواطن ثمار العملية الإصلاحية، معتبرًا أن هذه القرارات إعلان صريح لا يقبل الجدل أن الرئيس ينحاز للمواطن، وأن الرئيس يبدأ مرحلة جديدة لمواكبة الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس.

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