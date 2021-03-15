متحف الحضارة يناقش استقبال 22 مومياء ملكية فرعونية وافتتاح قاعته الرئيسية

عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بمقر المتحف، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية خلال الفترة القادمة.



وخلال الاجتماع وافق أعضاء مجلس الإدارة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالبدء في الحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية والتي تم إعدادها مسبقا مع المتحف.



ومن ناحيته وجه وزير السياحة والآثار بقيام أمناء المتحف بزيارات إرشادية مجانًا للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحها مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بالمتاحف والمواقع الأثرية ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والعدد الأقصى لكل زيارة، كما تم اعتماد لائحة التصوير بالمتحف بأنواعه أسوة بالمجلس الأعلى للآثار.



وفي إطار الترويج للمتحف فقد وافق مجلس الإدارة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي لمدة يومين بعد الافتتاح.



وفي نهاية الاجتماع، توجه الوزير بالشكر لإدارة المتحف وأعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي على الجهد المبذول، كما هنأ إيناس جعفر وفيروز فكري علي تعيينهما نائبيتن للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث تم تعيين جعفر نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، وفكري نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.