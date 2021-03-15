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الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك السابق

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع أحمد سمير لاعب الفريق الكروي الأول بطلائع الجيش، على أن ينضم للفريق خلال سوق الأنتقالات الصيفية القادمة، في صفقة انتقال حر.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية عن توقيعه اللاعب للأهلي في الساعات القليلة الماضية، وذلك تمهيداً للإعلان عن الصفقة بنهاية الموسم الجاري.

وتألق لاعب الزمالك السابق مع الطلائع خلال الموسم الجاري، وقدم مستوى متميزًا، وذلك بجانب أنه يستطيع اللعب على الجناحين.

والجدير بالذكر أن شارك سمير مع فريق طلائع الجيش خلال الموسم الحالي في 14 لقاء، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.

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