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"دي مش حرية رأي".."الديهي" يهاجم الأديب إبراهيم عبدالمجيد لهذا السبب

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأديب إبراهيم عبد المجيد كتب في تغريده له عبر "تويتر": " بمناسبة الايام السودا اللي جاية، فيه كلام كتير عن تعويم الجنيه تاني علشان يحصل اقبال اجنبي علي السندات البنكية، وبالتالي مصر تسد بعض ديونها والتعويم مقترح يكون 40 % يعني ممكن الدولار يوصل 24 جنيه، لو حصل تبقي اخر رحلة للمركب"، مؤكدًا أن هذا الحديث عن تعويم جنيه "كلام من جهلة"، والأديب إبراهيم عبد المجيد لا يفهم في الاقتصاد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الجنيه المصري حاليًا عائم؛ لكون هناك تحرير لسعر الصرف طبقًا لآليات السوق والعرض والطلب، ولا يوجد تدخل حكومي أو تدخل من الرئيس والبنك المركزي في تحديد سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه البوست ضرب بمفك في مفاصل الاقتصاد، معقبًا: "بيفكرني بالإخواني حمزة زوبع".

وأكد "الديهي"، أن الأديب إبراهيم عبد المجيد لا يفهم في الاقتصاد، وتصريحه تفخيخ للاقتصاد، معقبًا: "لو شايف الدنيا سودة يبقى نظرك ضعيف، الاقتصاد المصري صاعد بشهادة جميع المنظمات والمؤسسات الدولية، اقبل أياديكم لا تتحدثوا إلا فيما تفهمون، الهجوم على البلد وسياستها بقت موضة، هي مركب عايز تخرج منها علشان تغرقنا، دي مش حرية رأي، والحياد في هذا التوقيت خيانة".

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