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حقيقة فرض ضرائب جديدة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
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عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على إمكانية فرض رسوم أو ضرائب إضافية خلال الفترة المقبلة بعد رفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه.

وقال "معيط"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، قائلًا: " هرد بصورة غير مباشر، احنا السنة اللي فاتت حركنا الاجور بدون فرض أي رسوم جديدة رغم أزمة كورونا، وتم صرف كل الزيادات"

ولفت إلى أن الكثير من الدول خلال العام الماضي اتخذت اجراءات لزيادة موارد الدولة، معقبًا: " مفيش ضرائب جديدة على الضرائب إن شاء الله احنا عايزين نعوض الشعب المصري عن الفترة التي شهدت تضخم بصورة اكبر من زيادة المرتبات، مما انعكس بأثر سلبي على مستوى المعيشة".

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