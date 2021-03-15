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"الديهي": توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الآمن أهم ملفات الحكومة الليبية الجديدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الليبين بحلف الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه لأول مرة أصبح هناك حكومة ليبية شرعية واحدة وموحدة تهدف لطرد وحل المليشيات، وبناء الجيش الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، كما أنه لأول مرة يكون هناك وزيرتين بالحكومة الليبية.

وتابع، أن توحيد المؤسسات الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار لربوع ليبيا أهم الملفات أمام الحكومة الليبية الجديدة.

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