سعتها التخزينية 60 ألف طن.. كل ماتريد معرفته عن صومعة برقاش لتخزين الحبوب

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر.



ويعتبر مشروع صومعة برقاش هو أحد ثمار المنحة الإماراتية وتم الاتفاق على ذلك إضافة إلي 25 صومعة أخري والذي كان لابد أن يكون هناك مركز تدريب إقليمي لتكنولوجيا الحبوب وصناعة وتداول الحبوب.



وفي النقاط التالية نرصد لكم أبرز ماتريد معرفته صومعة برقاش:-



- توفر الصومعة قيادات مدربة لجذب الاستثمار



- تقام علي مساحة 8 أفدنة



- سعتها التخزينية 60 ألف طن



- عدد الخلايا 12 خلية مصنوعة من المعدن



- سعة كل خلية 5 الاف طن



- يتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل



- تم رفع كفاءة الطرق المحيطة والمؤدية الى الصومعه لتسهيل عملية النقل للسيارات



