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وزير المالية: استثمارات بـ700 مليار جنيه الفترة القادمة لخلق فرص عمل

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:10 م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك 6.6% حجم العجز المستهدف في الموازنة الجديدة، كما أن هناك استثمارات ذاتية ومن المشروعات من خلال 700 مليار جنيه ستزيد من أجل خلق فرص عمل.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستثمارات الجديدة ستخلق فرص عمل من خلال المشروعات القائمة الآن وستحرك الاستثمار، مشددًا على أن نسب الباطلة وصلت لـ7%، كما أن حجم الإقتراض سيقل خلال العام المالي الجديد.

وأوضح الوزير محمد معيط أن الاسعار مستقرة، كما أن السلع متوفرة وأسعارها ومعدلات التضخم 4% وهي معدلات منخفضة وغير مسبوقة، متابعًا: "تمويل ضخم للاستثمارات لخلق فرص عمل للعمالة غير المنتظمة وتوفير فرصة العمل أفضل من الدعم المالي".

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