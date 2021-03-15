السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية بإمبابة

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بأحد العقارات بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.





وتمكنت محاولات قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.