شاهد.. إطلاق أكبر تلسكوب يعمل تحت المياه في روسيا (فيديو)



شهدت مقاطعة إركوتسك الروسية الجمعة 12 مارس إنزال تلسكوب "بيكال-جي في دي"، وهو أكبر تلسكوب من نوعه في نصف الكرة الأرضية الشمالي، في مياه بحيرة بيكال بسيبيريا.



ويستخدم هذا التلسكوب لرصد جزيئات النوترينو في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويمنح العلماء فرصا غير مسبوقة لتنفيذ البحوث والدراسات الجيوفيزيائية والهيدرولوجية والبحرية، ودراسة تطور المجرات والكون.



تناولت قناة "الغد"، تقريرًا مصورًا لها بثته عبر شاشتها، بأن مقاطعة إركوتسك الروسية تشهد إنزال تلسكوب بايكال -جي في دي في مياهة بحيرة بايكال في سيبيريا، كما أن وزارة العلوم والتعليم العالي في موسكو، أكدت أن التلسكوب يعتبر الأكبر من نوعه في نصف الكرة الأرضية الشمالي.



وأشارت إلى أن التلسكوب يستخدم لرصد جزيئات النوترينو، وهي جسيمات أولية بكتلة أصغر من الإلكترون وليست لها شحنات كهربائية وتمنح العلماء فرصا عير مسبوقة لتنفيذ البحوث والدراسات الجيوفيزيائية والهيدرولوجية والبحرية ودراسة تطور المجرات والكون.



