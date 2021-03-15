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لميس الحديدي عن زيادة الحد الادنى للأجور: الرئيس انحاز للمواطن البسيط

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على توجيهات الرئيس لرئيس المالية في إجتماع اليوم، بزيادة الحد الادنى للأجور للعاملين بجهاز الدولة إلى 2400 جنيه، بالاضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 13%.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الإثنين،: " الرئيس وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه في عز جائحة " كورونا، وسيطبق ذلك من أول يوليو القادم مع بداية العام المالي الجديد، بالاضافة للحوافز والعلاوات والمعاشات.
 
وتبعت: "المغزى من هذه الزيادات هو دعم واضح للشرائح متوسطة ومحدودة الدخل حتى، في ظل أزمة العالم الاقتصادية في ظل تداعيات الجائحة وهو العام الثاني الذي يصر فيه الرئيس على زيادة الاجور، رغم تراجع دخل الدولة شأنها شأن العالم بسبب الازمة الاقتصادية العالمية وهو إنحياز واضح للمواطن الذي يعاني التبعات رغم أزمة الجائحة ".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إجتمع اليوم اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٢».ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

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