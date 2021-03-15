الإعلامي محمد قيس يشارك ماريتا الحلاني بطولة الحي الشعبي





يشارك الإعلامي اللبناني محمد قيس، في بطولة مسلسل الحي الشعبي، والذي تشاركه بطولته مواطنته الممثلة ماريتا الحلاني.



وأكد قيس في تصريحات صحافية أنه تحمس للعمل عند قراءة النص، وأعرب عن حماسه الشديد له.



يذكر أن أحداث المسلسل تدور حول حيّ شعبي، يضم عائلات من الطبقة الفقيرة، وكل عائلة لديها مشاكلها وخوفها وتطلعاتها نحو المستقبل.



وأما أبطال المسلسل إلى جانب محمد قيس والحلاني، جيهان خمّاس، فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، طارق سويد، أسعد رشدان، أنور نور، جو صادر وغيرهم.