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مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الدفع بمحمد شريف أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

محمد شريف أساسيا أمام فيتا كلوب الكونغولي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مساء غدًا الثلاثاء.

من جانبه يفضل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مشاركة محمد شريف في قيادة الهجوم عن والتر بواليا، بسبب عدم استغلال الأخير الفرص التي يحصل عليها في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يستمر موسيماني في الدفع بالرباعي محمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات وأفشة في الخط الأمامي أمام فيتا كلوب الكونغولي.

 

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