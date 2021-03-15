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وزير المالية: 10.5 مليون من أصحاب المعاشات يستفيدوا من الزيادات الجديدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:42 م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
داليا الحسين
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المعاشات بها زيادة 13% بحوالي 30 مليار جنيه وسيتم توفيرها، موضحًا أن هناك 180 مليار جنيه من قبل الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتامينات.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك 10.5 مليون من اصحاب المعاشات سيستفيدوا من الزيادات الجديدة، حيث إن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، بداية من شهر يوليو.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن هناك 1760 مليار جنيه إجمالي المصروفات في الكثير من الاقتصاديات خلال الموازنة الجديدة.

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