أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه يعجز عن تفسير سبب الإصابات المتكررة لصانع اللعب البلجيكي إدين هازارد.



وقال زيدان اليوم الإثنين "إصابة هازارد أمر لا يمكن تفسيره، شيء يحدث".



وأضاف "لا يمكنني تفسير الأمر، نحن جميعاً نرغب في مساعدته سيكون معنا قريباً".



وتعرض البلجيكي الدولي هازارد لعشر إصابات مختلفة منذ انتقاله للنادي الملكي في بداية الموسم الماضي.



وشارك هازارد كبديل أمام التشي يوم السبت الماضي مسجلاً الظهور الـ14 له فقط هذا الموسم.



لكنه لم يشارك في تدريبات النادي "الملكي" اليوم الإثنين، ويغيب عن مواجهة أتالانتا الإيطالي غداً الثلاثاء في إياب دور تاـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وأوضح ريال مدريد "بعد الفحوص التي خضع لها اليوم الإثنين لاعبنا إدين هازارد، تم تشخيص حالته بأنها إصابة في عضلات أسفل الظهر".



ولم يحدد الريال موعد عودة هازارد، لكن صحيفة داريو آس ذكرت "غاب إجمالي 320 يوماً منذ انتقاله للنادي، وسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو في 11 أبريل (نيسان)".



وقال زيدان "لا أعرف ما إذا سيكون معي أو سيتواجد لاعب أخر، لكن عاجلا أم أجلا سنرى إدين الحقيقي، أتمنى له ذلك من كل قلبي".