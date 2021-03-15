وزير المالية عن زيادة الأجور: "كل ما بنبسط الناس بحس إن ربنا بيكرمنا"



أجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مشاعره كوزير للمالية عندما تصدر له توجيهات بزيادة المعاشات، والحد الادنى للأجور ومسؤوليته في تدبير الموارد.



وقال "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: " بمنتهى الامانة والاخلاص، بحس إن ربنا بيساعدنا ويكرمنا كل ما بنحاول نساعد مواطنينا، وندخل البهجة والسعادة على قلوبهم، كل ما بنعمل كده ربنا بيوفقنا أكتر، الرئيس كان منحازًا بشكل كبير، لعمل شيء من أجل الناس، خاصة أنهم تحملوا تبعات الاصلاح الاقتصادي بكل ما فيه".



وتابع: "نفسنا والله العظيم نعمل أكتر من كده، بس في نفس الوقت بنحاول نحافظ على الانضباط المالي، والحفاظ على معدلات التضخم حتى لا تنفلت منا بالاضافة لتحقيق التنمية عبر المشروعات الضخمة المختلفة في ربوع مصر، وأهمها تنمية الريف، بالاضافة للسيطرة على عجز الموازنة، حتى لانلجأ للاقتراض فكل شيء يخضع لحاسبات تحقق التوزان ".



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إجتمع اليوم اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٢».ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.



