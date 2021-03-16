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10 رسائل من "جبالي" للنواب خلال مناقشة قانون الصلح الواقي (إنفوجراف)
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:50 ص
عبداللطيف هيبة
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وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدة رسائل لأعضاء المجلس، خلال جلسة أمس الإثنين، والتي جاءت كالتالي:
• يجب على الجميع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، مش عاوزين ندى أمان لمرض كورونا.
• يجب الإلتزام بالجلوس في أماكنكم، ومش لازم تسلموا على بعض.
• أنتم قاعدين مع بعض على طول، هتزهقوا من بعض.
• رجال القضاء والقانون من أعضاء مجلس النواب يركزون بشكل كبير على عنصر الدقة خلال مناقشة مواد أى قانون.
• على النواب من الأساتذة والأطباء والمهندسين أن يتحملونا.. أنتم فوق رؤوسنا.
• قانون الصلح الواقى سيحدث انفراجة في النشاط الاقتصادي.
• أحيكم على إنجاز قانون الصلح الواقى فهو من أصعب القوانين، وبمثابة السهل الممتنع.
• مشروع القانون في غاية الأهمية للنشاط الاقتصادى، فهو ليس مشروع سهل أو هين.
• نوجه الشكر إلى الحكومة على جهودها في المناقشات.
• ننعي المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس بالوقوف دقيقة حداد لوفاة زوجته.
• يجب على الجميع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، مش عاوزين ندى أمان لمرض كورونا.
• يجب الإلتزام بالجلوس في أماكنكم، ومش لازم تسلموا على بعض.
• أنتم قاعدين مع بعض على طول، هتزهقوا من بعض.
• رجال القضاء والقانون من أعضاء مجلس النواب يركزون بشكل كبير على عنصر الدقة خلال مناقشة مواد أى قانون.
• على النواب من الأساتذة والأطباء والمهندسين أن يتحملونا.. أنتم فوق رؤوسنا.
• قانون الصلح الواقى سيحدث انفراجة في النشاط الاقتصادي.
• أحيكم على إنجاز قانون الصلح الواقى فهو من أصعب القوانين، وبمثابة السهل الممتنع.
• مشروع القانون في غاية الأهمية للنشاط الاقتصادى، فهو ليس مشروع سهل أو هين.
• نوجه الشكر إلى الحكومة على جهودها في المناقشات.
• ننعي المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس بالوقوف دقيقة حداد لوفاة زوجته.
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