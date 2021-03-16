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10 رسائل من "جبالي" للنواب خلال مناقشة قانون الصلح الواقي (إنفوجراف)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:50 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
عبداللطيف هيبة
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وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدة رسائل لأعضاء المجلس، خلال جلسة أمس الإثنين، والتي جاءت كالتالي:
• يجب على الجميع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، مش عاوزين ندى أمان لمرض كورونا.

• يجب الإلتزام بالجلوس في أماكنكم، ومش لازم تسلموا على بعض.

• أنتم قاعدين مع بعض على طول، هتزهقوا من بعض.


• رجال القضاء والقانون من أعضاء مجلس النواب يركزون بشكل كبير على عنصر الدقة خلال مناقشة مواد أى قانون.

• على النواب من الأساتذة والأطباء والمهندسين أن يتحملونا.. أنتم فوق رؤوسنا.

• قانون الصلح الواقى سيحدث انفراجة في النشاط الاقتصادي.

• أحيكم على إنجاز قانون الصلح الواقى فهو من أصعب القوانين، وبمثابة السهل الممتنع.

• مشروع القانون في غاية الأهمية للنشاط الاقتصادى، فهو ليس مشروع سهل أو هين.

• نوجه الشكر إلى الحكومة على جهودها في المناقشات.

• ننعي المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس بالوقوف دقيقة حداد لوفاة زوجته.
10 رسائل من "جبالي" للنواب خلال مناقشة قانون الصلح الواقي (إنفوجراف)
10 رسائل من "جبالي" للنواب خلال مناقشة قانون الصلح الواقي (إنفوجراف)

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