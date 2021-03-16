10 رسائل من "جبالي" للنواب خلال مناقشة قانون الصلح الواقي (إنفوجراف)

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدة رسائل لأعضاء المجلس، خلال جلسة أمس الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

• يجب على الجميع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، مش عاوزين ندى أمان لمرض كورونا.



• يجب الإلتزام بالجلوس في أماكنكم، ومش لازم تسلموا على بعض.



• أنتم قاعدين مع بعض على طول، هتزهقوا من بعض.





• رجال القضاء والقانون من أعضاء مجلس النواب يركزون بشكل كبير على عنصر الدقة خلال مناقشة مواد أى قانون.



• على النواب من الأساتذة والأطباء والمهندسين أن يتحملونا.. أنتم فوق رؤوسنا.



• قانون الصلح الواقى سيحدث انفراجة في النشاط الاقتصادي.



• أحيكم على إنجاز قانون الصلح الواقى فهو من أصعب القوانين، وبمثابة السهل الممتنع.



• مشروع القانون في غاية الأهمية للنشاط الاقتصادى، فهو ليس مشروع سهل أو هين.



• نوجه الشكر إلى الحكومة على جهودها في المناقشات.



• ننعي المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس بالوقوف دقيقة حداد لوفاة زوجته.

