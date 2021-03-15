تطورات سرقة منزل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان وصديقه ماركينيوس





تصدر النجم الأرجنتيني دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تعرض منزله لسطو مسلح وسرقته.





سرقة دي ماريا





وخرج دي ماريا من مباراة فريقه باريس أمام نانت في بطولة الدوري الفرنسي، بعدما علم بسرقة منزله، بجانب زميله ماركينيوس البرازيلي، الذي تعرض في نفس التوقيت للسرقة أيضا.





تعرض دي ماريا للسرقة





وأشار المدير الفني لباريس سان جيرمان بوكيتينو أنه قرر تبديل دي ماريا بعدما علم بواقعة السرقة، ما دفعه إلى إخراجه، من أجل معرفة تطورات السطو الذي تعرض له.





سرقة دي ماريا وصديقه ماركينيوس





من جهتها أوضحت إذاعة مونت كارلو، أن دي ماريا وصديقه ماركينيوس تعرضا لحادث سطو لكن لم يتم إثبات الصلة بين الحادثين اللذان وقعا بنفس التوقيت.





تفاصيل سرقة دي ماريا





وأوضحت الشرطة الفرنسية أن زوجة دي ماريا تواجدت في المنزل خلال السرقة، إلا أنها نجت من السطو ولم تقابل اللصوص، إلا أنها أصيبت بصدمة عصبية.





سرقة صديق دي ماريا





كما تعرض المدافع البرازيلي ماركينيوس زميل دي ماريا إلى عملية سطو أخرى، حيث يسكنا على مقربة من بعضهما البعض، إلا أن أحد أقارب الأول كان سيتم اختطافه.





نجاة عائلة دي ماريا





ونجت عائلة دي ماريا من التعرض لسوء، حيث تم سرقة قرابة الـ500 ألف يورو، كانت في المنزل، بينما أكد ماركينيوس أن جميع عائلته بخير.





خسارة فريق دي ماريا





يُذكر أن باريس سان جيرمان خسر بنتيجة هدفين لهدف أمام نانت الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الفرنسي، في المباراة التي خرج فيها دي ماريا عقب تعرض منزله للسرقة.



