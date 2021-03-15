Advertisements

تطورات سرقة منزل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان وصديقه ماركينيوس

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:17 م
دي ماريا
دي ماريا
Advertisements

تصدر النجم الأرجنتيني دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تعرض منزله لسطو مسلح وسرقته.

سرقة دي ماريا

وخرج دي ماريا من مباراة فريقه باريس أمام نانت في بطولة الدوري الفرنسي، بعدما علم بسرقة منزله، بجانب زميله ماركينيوس البرازيلي، الذي تعرض في نفس التوقيت للسرقة أيضا.

تعرض دي ماريا للسرقة 

وأشار المدير الفني لباريس سان جيرمان بوكيتينو أنه قرر تبديل دي ماريا بعدما علم بواقعة السرقة، ما دفعه إلى إخراجه، من أجل معرفة تطورات السطو الذي تعرض له.

سرقة دي ماريا وصديقه ماركينيوس

من جهتها أوضحت إذاعة مونت كارلو، أن دي ماريا وصديقه ماركينيوس تعرضا لحادث سطو لكن لم يتم إثبات الصلة بين الحادثين اللذان وقعا بنفس التوقيت.

تفاصيل سرقة دي ماريا

وأوضحت الشرطة الفرنسية أن زوجة دي ماريا تواجدت في المنزل خلال السرقة، إلا أنها نجت من السطو ولم تقابل اللصوص، إلا أنها أصيبت بصدمة عصبية.

سرقة صديق دي ماريا

كما تعرض المدافع البرازيلي ماركينيوس زميل دي ماريا إلى عملية سطو أخرى، حيث يسكنا على مقربة من بعضهما البعض، إلا أن أحد أقارب الأول كان سيتم اختطافه.

نجاة عائلة دي ماريا

ونجت عائلة دي ماريا من التعرض لسوء، حيث تم سرقة قرابة الـ500 ألف يورو، كانت في المنزل، بينما أكد ماركينيوس أن جميع عائلته بخير.

خسارة فريق دي ماريا

يُذكر أن باريس سان جيرمان خسر بنتيجة هدفين لهدف أمام نانت الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الفرنسي، في المباراة التي خرج فيها دي ماريا عقب تعرض منزله للسرقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم باريس محتويات منزل دي ماريا المسروقة سرقة منزل دي ماريا لاعب باريس دي ماريا تعرض دي ماريا للسرقة تبديل دي ماريا السطو على منزل دي ماريا

أخبار تهمك

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ليفربول.. برشلونة يقترب من ضم صفقة ذهبية

منذ نصف ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الترجي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

تعليق مثير من زيدان عن إصابات هازارد المُتكررة

منذ نصف ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ ساعتين

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 7 ساعات

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

هل سينتقل نيمار إلى برشلونة ؟ نجم دفاع باريس سان جيرمان يُجيب

اللصوص يُطاردون نجوم برشلونة !

منزل كاسيميرو يتعرض لسطو مسلح

أخرهم كاسميرو.. لاعبي ريال مدريد الذي تمت سرقة منازلهم

أخبار ريال مدريد: الصفقة الكبرى تقترب وصدمة قوية لبنزيما ونجم المغرب على أعتاب الملكي و300 مليون يورو لحسم صفقة القرن

سطو مسلح على منزل نجم توتنهام لسرقة أجهزة كهربائية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 م

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

08:01 م

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

08:30 م

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

07:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار