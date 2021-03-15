اللجنة الفنية بالإسماعيلي تجتمع بلاعبي الفريق قبل مواجهة الطلائع

اجتمعت منذ دقائق قليلة اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي مع لاعبي الفريق الأول داخل المعسكر المقام بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة نادي طلائع الجيش غد الثلاثاء بستاد الجهاز الرياضي العسكري.





وحرصت اللجنة الفنية المكونة من الكابتن علي أبو جريشة والكابتن عماد سليمان والمهندس مدحت الورداني على تقديم الدعم الكامل للاعبي الدراويش والجهاز الفني، سعيًا لحصد الثلاث نقاط الهامة للغاية في مسيرة الفريق قبل فترة توقف الدوري.





وطالبت اللجنة من اللاعبين نسيان المباريات الماضية، وأن تكون مباراة الغد هي بداية العودة الحقيقية إلى مسيرة الانتصارات خاصةً أن وضع الفريق لا يتناسب مطلقًا مع اسمه وتاريخه وحجم شعبيته الجارفة في كل أنحاء الوطن العربي وأفريقيا.





ووعدت اللجنة الفنية لاعبي الفريق في حالة تحقيق الفوز علي طلائع الجيش سيتم الحصول علي 10 آلاف جنيه لكل لاعب، و20 ألف جنيه في حالة الفوز أيضًا على سيراميكا كليوباترا.





وسبق للدراويش مواجهة طلائع الجيش في 28 لقاء، وكان الفوز حليفة في 10 مباريات ، بينما جائت الخسارة في 7 مباريات ، و حل التعادل في 11 لقاء ، ويسعي الدراويش لتحقيق الفوز 11 و تعديل وضعه بالموسم الحالي حيث يحتل الإسماعيلي المركز 16 بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ، بينما يحتل طلائع الجيش المركز 15 برصيد 13 نقطة.



