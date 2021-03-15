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نجم دورتموند على رأس قائمة ألمانيا لمنافسات يورو الشباب

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
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انضم يوسوفا موكوكو النجم الصاعد الموهوب بفريق بوروسيا دورتموند، للمرة الأولى إلى المنتخب الألماني للشباب للمشاركة معه في بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما التي تنطلق في وقت لاحق من آذار/مارس الجاري.

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة منتخب الشباب التي اختارها المدير الفني شتيفان كونتس، وقد كان موكوكو 16/ عاما/ واحدا من أربعة وجوه جديدة بالمنتخب، حيث ضمت أيضا مالك ثياو لاعب شالكه وماتيو كليموفيتش لاعب شتوتجارت وأنطون ستاخ لاعب فريق الدرجة الثانية جريتر فورت.

وقال كونتس: "لقد عملنا من أجل البطولة الأوروبية بالفريق الذي كان متاحا لدينا خلال آخر عام ونصف العام، ونحن سعداء بأن البطولة ستنطلق أخيرا"، وأثنى على موكوكو واصفا إياه بأنه "موهبة استثنائية".

كذلك ضمت القائمة ريدل باكو لاعب فولفسبورج، الذي سجل مشاركته الأولى بالمنتخب الأول عبر مباراة ودية في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وتقام بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما في المجر وسلوفينيا اعتبارا من 24 آذار/مارس الجاري.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره المجري في 24 آذار/مارس ثم يلتقي المنتخب الهولندي بعدها بثلاثة أيام قبل أن يواجه منتخب رومانيا في 30 آذار/مارس.

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