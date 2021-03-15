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طبيب الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أعلن أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزية نجم القلعة الحمراء لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاهزية محمد هاني لمباراة فيتا كلوب الكونغولي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، مساء غد الثلاثاء في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه أكد أبو عبلة طبيب الأهلي، جاهزية محمد هاني لخوض مواجهة فيتا كلوب، مشيرا إلى أن الإصابة التي تعرض لها في تدريب أمس الأحد لن تمنعه من المشاركة.


وأوضح طبيب الأهلي أن الإصابة التي تعرض لها هاني لن تؤثر على حظوظه في المشاركة بلقاء فيتا كلوب الكونغولي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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