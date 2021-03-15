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شاهد.. البرومو الأول لمسلسل "هجمة مرتدة" قبل عرضه في رمضان المقبل

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت الإعلامية إيمان الحصري البرمو الأول لمسلسل "هجمة مرتدة" والمقرر إذاعته على فضائية "دي ام سي" في شهر رمضان المقبل.
وقالت "إيمان" خلال تقديم برنامجها "مساء دي ام سي" اليوم الاثنين إن دراما رمضان هذا العام بها أعمال مهمة ومنها مسلسل "هجمة مرتدة" من ملف المخابرات العامة المصرية والذي يجسد ملحمة بطولية من ملفات المخابرات العامة حول شباب مصري يعمل بالخارج ويقوم بالتواصل مع جهاز المخابرات المصرية بعد محاولة تجنيده من قبل احد مخابرات احد الدول.

وفي ذات السياق شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره بصورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

ونشر صلاح الصورة، عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وغرد قائلًا: "الحلوين أوي في هجمة مرتدة، يجعلها المولى بسمة مرتدة، تنور وشوشكم وقلوبكم، وتخلي يومكم حلو".

وظهرت في الصورة كل من الفنانة هند صبري، والفنانة ماجدة زكي والفنان أحمد عز، ويتناول المسلسل أحدث مغامرات المخابرات المصرية.

ومسلسل "هجمة مرتدة" بطولة الفنان أحمد عز، هند صبري، ويضم العديد من الفنانين منهم نضال الشافعي، هشام سليم، علي قنديل، ندي موسي، مايان السيد، خالد أنور، ماجدة زكي، صلاح عبد الله، هاجر الشرنوبي، ومن إخراج أحمد علاء.

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