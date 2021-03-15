أستاذ بمعهد الكبدض: توفير علاج مصري لبروتوكول كورونا وحال اعتماده سيقدم بالمجان



أكد الدكتور شريف عباس، أستاذ معهد الكبد بجامعة المنوفية، أنه تم تطبيق التجارب على أدوية "فيروس سي" في علاج فيروس كورونا منذ شهر 10 الماضي، وأن "سوفالدي" حقق نتائج إيجابية كبيرة وحسنت من حالة المصابين في اليوم الـ7، وحسن من نسب الأكسجين في الدم.



وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "سوفالدي" يُحدث تقدم كبير في الحالات، وأن الفترة العلاجية تستمر لـ10 أيام، مفيدا بأن تكلفة العلاج يصل لـ1300 جنيه، هذه التكلفة بسبب تجربته في مصر، وأن هناك 5 مليون مواطن تم علاجهم بعلاج "فيروس سي"، وليس هناك أثار جانبية، إلا أنه يشترط الحصول باستشارة طبيب ويتم وصفها من قبل الطبيب.



وأوضح أن التجربة بدأت من سن الـ18 سنه لـ80 سنه، وتم اختيار الحالات الصعبة، التي كان بها ارتفاع درجة الحرارة وفقد حاسة الشم، إلا أن معظم الحالات تحسنت في اليوم السابع، وسيتم دخول الدواء في بروتوكول العلاج بعد نشرها في دورية عالمية معتمدة، ونتائج العلاج أفضل بـ70%، متابعًا: "شركة "فاركو" حال اعتماد الدواء سيتم توفيره للدولة بالمجان".