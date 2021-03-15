خيري رمضان: قرار الرئيس السيسي المفاجئ بزيادة الرواتب أدخلت الفرحة على 30 مليون مصري



أكد الإعلامي خيري رمضان، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المفاجئة اليوم بخصوص المرتبات الخاصة بالعاملين بالدولة رائعة، قائلا "الرئيس السيسى أدخل الفرحة على المواطنين بهذه القرارات".



وأضاف خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس السيسى بهذه القرارات الرائعة أدخل السعادة على 30 مليون مواطن سيستفيد من هذه القرارات، حيث إن هناك قرار بزيادة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.



وأوضح خيرى رمضان أن هناك إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عمل على زيادة المعاشات بقيمة تصل لـ13%، أي بتكلفة 31 مليار جنيه.