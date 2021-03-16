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شاهد.. عمرو أديب عن قرارات السيسي: "الدولة بتسند الناس"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:31 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة رواتب الموظفين، مشيرا إلى أنها قرارات مالية هامة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن القرارات ستتطبق اعتبارا من يوليو القادم، موضحا أن هذه القرارات تحسن الوضع، معلقا: "قرارات جيدة في ظل الدول حالتها تعبانة بسبب كورونا".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الدولة إتخذت قرارات في وقت صعب عشان تسند الناس".

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