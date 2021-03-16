أوباما في سباق رمضان الإذاعي لمخاطبة المسلمين ببرنامج يومي (فيديو)

ينتج الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل برنامجا رمضانيا على حلقات تبث يوميا طوال الشهر الكريم عبر حلقات "برودكاست" الصوتية تركز على الإسلام والمسلمين.





ويحاول أوباما وزوجته تعميق التعايش في الولايات المتحدة، وتوطيد علاقة الولايات المتحدة مع الجالية الإسلامية، حسبما أفادت به شبكة "تيلر ريبورت".





ويتضمن البرنامج الذي تنتجه شركة "هاير جراوند" المملوكة لأوباما وميشيل بالاشتراك مع إذاعة "سبوتيفاي"، حوارات مع فنانين وممثلين ونشطاء ورياضيين من الجالية المسلمة في الولايات المتحدة، ويركز على الجوانب الإنسانية للضيوف.





قناة "الغد"، تناولت تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها، بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوما وزوجته ميشال يشاركان في إنتاج برنامج رمضاني صوتي موجها للمسلمين في أمريكا "أخبرهم من أنا"، من قبل شركة high ground audio بالتعاون مع شركة spotify





وأشار التقرير، إلى أن البرنامج يذاع في 86 دولة حول العالم، كما أنم البرنامج يستضيف فنانين ورياضيين ملهمين في المجال المجتمعي من المسلمين الأمريكيين من أجل تعميق مبدأ العيش المشترك وتوطيد علاقة أمريكا بمسلمي العالم.





وأعلن التقرير، عن أن الحلقة الأولى تنطلق مع الممثل الأمريكي المسلم ذو الأصل المصري الفلسطيني رامي يوسف يتحدث عن تفاصيل حياته الشخصية والمهنية.





ونوه بأن باراك حسين أوباما دائما ما عرف بحبه للإسلام والمسلمين خلال فترة رئاسته لذلك أثار البرنامج جدلا واسعا بمجرد الإعلان عنه.



