أول اتصال منذ المصالحة.. وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني يوم الاثنين مع نظيره المصري محمود توفيق، سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه آل ثاني مع توفيق، كان الأول من نوعه منذ إعلان المصالحة الخليجية في يناير الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني".

كما بحث الجانبان "موضوعات ذات اهتمام مشترك"، وفق الوكالة التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

والأحد، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، إن "هناك رسائل إيجابية من قطر"، لاستعادة زخم العلاقة بين البلدين.

وأضاف: "هناك سعي لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة بين الرباعي العربي وقطر".