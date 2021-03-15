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أحياء العاصمة في 24 ساعة.. رفع السيارات المتهالكة بالشرابية.. وحملات تفتيش على محلات الجزارة بشبرا (صور)

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة القاهرة، حملاتها لإعادة الانضباط للشوارع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا، وتلبية شكاوي المواطنين والعمل على حلها بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ونقدم لكم أبرز مجهودات أحياء العاصمة على مدار اليوم الاثنين:-


- حي شرق مدينة نصر

تركيب عدد ٦٠ كشاف ليد وتقفيل الكابلات وتم الانارة بشارع مدينة الأمل خلف الشروق، كما تم عمل إصلاح أسلاك كهربائية بداخل الاعمده وتركيب ٢ كشاف ليد بشارع بتروتريد، بالإضافة إلى تركيب عدد ٢ كشاف ليد بشارع هانى الاندلسى.


- حي البساتين

قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بغلق وتشميع مخزن للخمور، بحارة سعيدة الامريكاني من شارع ٦ أكتوبر بمنطقة عربة النصر، وتم التحفظ على محتوياته.


- حي الشرابية

شن المهندس هاني رضا رئيس الحي، حملة مكبرة ويرافقه إدارة الاشغالات، برفع السيارات المتهالكة من الشوارع، وإيداعها في المخازن المخصصة للحي، وذلك لتشويهها المظهر الحضاري للمنطقة.

- حي شبرا الخيمة

شنت الأجهزة المعنية وإدارة التموين بحي شبرا الخيمة حملة مكبرة للتفتيش على محلات الأطعمة التيك اواي ومحلات الجزارة والتفتيش على الشهادات الصحية ورخص المحلات وضبط المخالفات.
أحياء العاصمة في 24 ساعة.. رفع السيارات المتهالكة بالشرابية.. وحملات تفتيش على محلات الجزارة بشبرا (صور)
أحياء العاصمة في 24 ساعة.. رفع السيارات المتهالكة بالشرابية.. وحملات تفتيش على محلات الجزارة بشبرا (صور)
أحياء العاصمة في 24 ساعة.. رفع السيارات المتهالكة بالشرابية.. وحملات تفتيش على محلات الجزارة بشبرا (صور)
أحياء العاصمة في 24 ساعة.. رفع السيارات المتهالكة بالشرابية.. وحملات تفتيش على محلات الجزارة بشبرا (صور)
أحياء العاصمة في 24 ساعة.. رفع السيارات المتهالكة بالشرابية.. وحملات تفتيش على محلات الجزارة بشبرا (صور)
أحياء العاصمة في 24 ساعة.. رفع السيارات المتهالكة بالشرابية.. وحملات تفتيش على محلات الجزارة بشبرا (صور)
أحياء العاصمة في 24 ساعة.. رفع السيارات المتهالكة بالشرابية.. وحملات تفتيش على محلات الجزارة بشبرا (صور)
أحياء العاصمة في 24 ساعة.. رفع السيارات المتهالكة بالشرابية.. وحملات تفتيش على محلات الجزارة بشبرا (صور)

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