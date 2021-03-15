نشرة أخبار الدقهلية الاثنين ١٥-٣-٢٠٢١.. احتماع محافظ الدقهلية مع لجنة التراث المعماري وتشجير طريق بالمنصورة

شهدت محافظة الدقهلية، يوم الاثنين العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:



وكيل الصحة بالدقهلية يجتمع مع مديري المستشفيات



عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا بقاعة الاجتماعات مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية ومديري العزل لمناقشة مستجدات الوضع الحالي لمستشفيات العزل ومتابعه شبكات الأكسجين وضرورة متابعة الحالات المحجوزة بالمستشفيات وخصوصًا حالات العناية اولا بأول وفي حالة استقرارها يتم تحويلها الي القسم الداخلي.



كما تم التأكيد على تدريب فرق الترصد لرفع كفائتها وتكليف فرق الرعاية الأساسية والرائدات الريفيات وفرق الترصد بالإدارات والوحدات بتمشيط جميع الأحياء والقرى لترصد ومتابعة جميع الحالات وتسجيلها وخاصة الحالات التي تم تشخيصها عن طريق القطاع الخاص ولم تسجل بالمستشفيات الحكومية.



مسح ورفع تراكمات وتشجير طريق ميت علي ودبو عوام في المنصورة



قاد عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة حملة لرفع تراكمات ومخلفات الهدم والتطهير وتجميل وتشجير طريق مدخل قريتي ميت علي ودبو عوام.



وقال سعد أنه من اولوياته رفع تراكمات ومخلفات الهدم والتطهير بالطرق وتشجيرها وخلق مظهر جمالي يليق باهلنا في كل مكان.



وأوضح أن هذه الأعمال تتم بجهود المخلصين من أبناء مركز المنصورة والوحدة المحلية بميت علي والمشاركة المجتمعية التي عن طريقها يمكن تقديم الكثير للمواطنين في كل مكان.



تحصين 180222 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع في الدقهلية



تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة القومية الاولى لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى يتم تنفيذها فى اطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى وذلك منذ شهر فبراير الماضى وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية واشار المحافظ الى ان اعمال الحملة منذ بدايتها.



وحتى اليوم اسفرت عن تحصين 180222 رأس ماشية بنطاق المحافظة،وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع اللجنة الدائمة للتراث المعمارى المتميز



التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، باعضاء اللجنة الدائمة للتراث المعمارى المتميز المشكلة بموجب القرار رقم 469 لسنه 2020، فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتنفيذا للقانون الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المتميز





