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تكثيفات أمنية لضبط المتهم الهارب في واقعة هتك عرض 3 أطفال بأطفيح

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:27 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لضبط المتهم الهارب في واقعة، هتك عرض 3 أطفال بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

كان استدرج 3 شباب، 3 أطفال بدعوى تعليمهم الصيد، وقاموا بهتك هرضهم بمنطقة زراعية، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة أطفيح، من أسر 3 أطفال أعمارهم 12 سنة، يتهموا 3 شباب باستدراج أطفالهم بدعوى تعليمهم الصيد، وقاموا بهتك عرضهم بمنطقة زراعية بنطاق المركز.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة توصلت إلى صحة البلاغات الواردة، وأن الـ 3 شباب في العقد الثالث من عمرهم، إعتادوا الذهاب إلى ضفاف نهر النيل لصيد الأسماك ويوم الواقعة طلب منهم الأطفال التوجه رفقتهم لتعليمهم الصيد.

وأشارت التحريات أن الشباب وافقوا على طلب الأطفال واستدرجوهم إلى منطقة زراعية، وهتكوا عرضهم، ثم فروا هاربين.

وتمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية من القبض على إثنين من المتهين، بعد هروب ثالثهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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