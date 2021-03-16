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عمرو أديب يوجه رسالة إلى أردوغان: "أغسل إيدك الأول"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:32 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر كانت تعتبر تركيا نموذجًا يحتذى به لسنوات طويلة، حتى تحول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فكره، معلقا: "الراجل اتقلب قلبة غير طبيعية، وأصبح عنده أوهام".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر دولة لها تاريخها وكيانها، مضيفا أن مصر مفتاح أفريقيا.

وأضاف مخاطبا أردوغان: "بص على قيمة مصر إنت متمسك بمين.. مصر هي الحقيقة الوحيدة، واللي عندك أوهام".

وتابع: "إحنا مش واقعين، مصر دولة كبيرة، وسيدة نفسها، وعايز تقعد مع مصر تغسل إيدك الأول، لأن مصر لا تسلم إلا على أيادي نظيفة، ولو أردوغان عايز يقعد مع مصر لازم يدخلها صح، وادخلوها بسلام آمنين".

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