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نجم ريال مدريد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام هالاند إلى الملكي

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
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أدلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، بتصريحات مفاجئة، حيث فتح باب انضمام هداف مثل إيرلينغ هالاند إلى الفريق الملكي، وأكد أنه يروق له اللعب مجدداً بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي "سيسجل دائماً الأهداف" بغض النظر عن عمره.


وأشاد بنزيما، في تصريحات عشية مواجهة أتالانتا الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بمهاجم بروسيا دورتموند، وحثه على مواصلة التطور في ناديه، ولكن إذا جاءت دعوة من ريال مدريد، طالبه بعدم التردد في قبولها.

وقال "أنا هنا منذ سنوات عديدة، وكل شهر نتحدث عن اللاعبين والمهاجمين الذين يمكنهم تسجيل العديد من الأهداف. هالاند لاعب شاب ورائع، ويسجل العديد من الأهداف مع فريقه، حيث يتعين عليه العمل أكثر، وإذا أراده ريال مدريد في يوم من الأيام وأتيحت له الفرصة، فليأت إلى هنا معنا".

ورحب المهاجم الفرنسي أيضا بالعودة المحتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إذا لم يكن سعيداً في يوفنتوس "قدمت الكثير مع كريستيانو في مدريد، وسجلنا الكثير من الأهداف والكثير من التمريرات الحاسمة، لكنه غادر منذ ثلاث سنوات".

وأضاف "أنا لست الرئيس أو المدرب، ولا أعرف ما إذا كان كريستيانو على ما يرام أم لا في يوفنتوس، لكن بالطبع أود أن ألعب معه مرة أخرى لأنه تعامل معي بشكل جيد، وأعتقد أنه سيظل يسجل أهدافاً دائماً". 

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