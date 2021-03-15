ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة فيتا كلوب المصيرية





يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقاء مصيري مرتقب غد الثلاثاء أمام مستضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي على ملعب الأخير، في تمام الساعة الثالثة غدًا الثلاثاء 16-3-2021 وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.





ويسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لحصد النقاط الثلاث بعد تعادل الفريق الكونغولي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ويتنافس الأهلي في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من (سيمبا التنزاني - المريخ السوداني - فيتا كلوب الكونغولي).





من جانبه يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد أربعة نقاط وبفارق نقطتين عن سيمبا التنزاني المتصدر وإليكم ترتيب المجموعة:-





1- سيمبا : 7 نقاط





2- فيتا كلوب : 4 نقاط





3- الأهلي 4 نقاط



