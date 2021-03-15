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مواجهة مرتقبة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ضيفا من العيار الثقيل أمام فيتا كلوب الكونغولي مساء غد الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضد الأهلي، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة من مساء غد الثلاثاء.

 

ويسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتعويض التعادل الأخير أمام فيتا كلوب على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة وخطف النقاط الثلاث لإحياء آمال المارد الأحمر في التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد أربعة نقاط وبفارق نقطتين عن سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 7 نقاط.

 

ويتنافس الأهلي في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من (سيمبا التنزاني - المريخ السوداني - فيتا كلوب الكونغولي).

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